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Dünya

İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı, Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 artarak 4,4'e yükseldi.

Nuran Erkul Kaya  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İngiltere'de işsizlik hafif yükseldi

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2024-Ocak 2025 dönemine ilişkin işsizlik ve ücret verilerini yayımladı.

Buna göre, işsizlik söz konusu dönemde önceki çeyreklik döneme kıyasla yüzde 0,1 artışla yüzde 4,4 oldu. İşsizlik, yıllık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde, çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 5,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlarda da yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,2 artış görüldü.

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