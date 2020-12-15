Euro
9.53
Dolar
7.84
BIST 100
1,395.40
Altın
1,852.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

Joe Biden'ın, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planladığı bildirildi.

Betül Yürük   | 15.12.2020
ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

New York

Bloomberg'in ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor. 

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 846 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'deki siber saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyon grubu kurdu

ABD'deki siber saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyon grubu kurdu

ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek

ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı
KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki
NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı

NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı