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Dünya

ABD'li Eli Lilly, bağırsak hastalıkları için ilaç geliştiren Morphic'i 3,2 milyar dolara satın alıyor

ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly, bağırsak hastalıkları alanında satışlarını genişletmek amacıyla yine ABD merkezli olan Morphic Holding'i 3,2 milyar dolara satın almak üzere gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
ABD'li Eli Lilly, bağırsak hastalıkları için ilaç geliştiren Morphic'i 3,2 milyar dolara satın alıyor

Berlin

Eli Lilly'den yapılan açıklamada, Morphic Holding, Eli Lilly'in hisse başına 57 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Morphic Holding hisselerinin 5 Temmuz'daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 79 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Eli Lilly, Morphic Holdingya nakit ödeme yapacak.

3,2 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2024’ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamanın ardından, bağırsak hastalıkları için ilaçlar geliştiren Morphic Holding hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 76 arttı.

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