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Dünya

ABD'den sınır dışı edilen 201 Kolombiyalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 201 Kolombiyalı düzensiz göçmen, yetkililer eşliğinde başkent Bogota'ya ulaştı.

Sinan Doğan  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
ABD'den sınır dışı edilen 201 Kolombiyalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Bogota

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 201 düzensiz göçmeni, Bogota'daki askeri havaalanına getirdi.

Göçmenler, havaalanında Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Hava-Uzay Kuvvetleri, Göçmenlik Ofisi, Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü, Ombudsmanlık Ofisi, Bogota Belediye Başkanlığı ve Kolombiya Kızılhaçı yetkilileri tarafından karşılandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar Kolombiyalı, özgür ve onurlu bireylerdir; sevdikleri ana vatanlarına döndüler. Göçmenler suçlu değildir; çalışmak, ilerlemek ve hayatlarını sürdürmek isteyen insanlardır."

Yetkililer, göçmenlere gerekli desteğin sağlanacağını, şehirlerine güvenle dönebilmeleri için her türlü önlemin alınacağını bildirdi.

ABD'den sınır dışı edilecek Kolombiyalı göçmenlerin kademeli olarak ülkeye getirilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların 26 Ocak'ta ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını isteyen Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

ABD, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını duyurmuştu.

Petro da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.

Son olarak Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini açıklamıştı.

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