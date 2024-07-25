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Dünya

ABD'de yapılan ankete göre, çocuk sahibi olmak istemeyenlerin sayısı artıyor

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezinin yaptığı ankete göre, ülkede yetişkinlerin yüzde 47'si çocuk sahibi olmak istemiyor.

Irmak Akcan  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
ABD'de yapılan ankete göre, çocuk sahibi olmak istemeyenlerin sayısı artıyor

Ankara

Axios'un haberine göre, ankette, çocuğu bulunmayan 50 yaş üstü 2 bin 542 ve 50 yaş altı 770 kişiye çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 47'si çocuk sahibi olmak istemediğini belirtti.

ABD'de 2018'de yapılan ankette, çocuk sahibi olmak istemeyenlerin oranı yüzde 37, 2021'de yüzde 44 çıkmıştı.

Ankete katılanların çoğunluğu sadece çocuk sahibi olmak istemediklerini belirtirken, bir kısmı "dünyanın durumunun çocuk bakmaya elverişli olmadığını", bir kısmı da "bütçelerinin çocuk bakmaya yetmediğini" bildirdi.

Kadınların yüzde 64'ü çocuk sahibi olmak istemediklerini söylerken, bu oranın erkeklerde yüzde 50 olduğu görüldü.

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