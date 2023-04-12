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Dünya

ABD'de Ulusal Halk Radyosu Twitter'da paylaşımlarını durdurdu

ABD'de kamu bağışlarıyla fonlanan Ulusal Halk Radyosu (NPR), sosyal medya platformu Twitter'ın hesaplarına "devlete bağlı medya" ifadesini eklemesi nedeniyle platformdaki paylaşımlarını durdurdu.

İslam Doğru  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
ABD'de Ulusal Halk Radyosu Twitter'da paylaşımlarını durdurdu

New York

NPR'nin sitesinden yapılan açıklamada, toplam 8,8 milyondan fazla takipçisi bulunan 52 resmi Twitter hesaplarından artık yeni bir içerik paylaşmayacakları belirtildi.

Bu kararıyla NPR, ulusal medya düzeyinde sosyal medya platformunda sessizliğe bürünen ilk haber organizasyonu olurken, NPR’nin Üst Yöneticisi John Lansing, bununla NPR’nin güvenilirliğini ve "bir olumsuzluk gölgesi olmadan gazetecilik yapma yeteneğini" korumak istediklerini kaydetti.

Lansing, "Bu noktada Twitter'da karar verme sürecine olan inancımı kaybettim. Twitter'a tekrar güvenilip güvenilemeyeceğini anlamak için biraz zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Twitter'ın CEO’su Elon Musk’ın BBC’ye, NPR için bu ifadenin "kamu tarafından finanse edilen" şeklinde değiştirebileceğini açıklaması üzerine de Lansing, aldıkları kararı şu an için değiştirmeyeceklerini aktardı.

Lansing, NPR çalışanlarının ise şahsi hesapları üzerinden Twitter’a devam edip etmeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Twitter, iki hafta önce NPR, BBC, VOA gibi medya organizasyonlarının hesaplarına "devlete bağlı medya" ifadesini eklemişti.

Twitter yöneticisi Musk, bir röportajında bu ifadeyi "doğru olmaya çalışıyoruz" şeklinde savunmuştu.

Basın Özgürlüğü için Muhabirler Komitesi ve Gazetecileri Koruma Komitesi de dahi ülkedeki gazeteci gruplar Twitter’ın bu etiketini kınamıştı.

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