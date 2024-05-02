Dolar
32.36
Euro
34.59
Altın
2,301.78
ETH/USDT
2,986.80
BTC/USDT
59,061.00
BIST 100
10,194.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde beklenenden az arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydettii.

Dilara Zengin Okay  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde beklenenden az arttı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri, tarım dışı iş gücü verimliliğinin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi.

İş gücü verimliliği, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda da yüzde 2,9 yükseldi.

Üretim, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 ve çalışma saati yüzde 1 arttı.

Birim emek maliyeti beklentileri aştı

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 4,7'lik artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 3,6 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde değişim göstermemişti.

Birim emek maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,8 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangına müdahale ediliyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Edirne'nin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısı
Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandı

Benzer haberler

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde beklenenden az arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde beklenenden az arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet