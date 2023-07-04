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Dünya

ABD'de pasaport başvurularının sonuçlanması için bekleme süresi 13 haftaya çıktı

ABD'de pasaport başvurusunda bulunanların seyahat belgesini elde edebilmek için beklemeleri gereken süre 13 haftaya kadar uzadı.

Saadet Firdevs Aparı  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
ABD'de pasaport başvurularının sonuçlanması için bekleme süresi 13 haftaya çıktı

Ankara

Business Insider'ın haberine göre, tatil planları için pasaport bekleyen ABD vatandaşları, uzun bekleme süreleri nedeniyle planlarını ertelemek veya iptal etmek durumunda kalıyor.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, pasaport yenileme işlemleri için gereken işlem süresinin 13, hızlandırılmış başvurular için ise 7-9 haftaya kadar çıktığı bilgisine yer verildi.

Teslimat süreleri nedeniyle bu bekleme süresinin birkaç hafta daha uzayabileceği bildirildi.

Yoğun başvuruların ardından artırılan personel sayısına rağmen ABD vatandaşları, uzayan bekleme süreleri ve zamanında teslim edilmeyen pasaportlar nedeniyle tatil planlarını ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı.

Başvurular için 2022 Ağustos'ta sunulan çevrim içi pasaport yenileme işlemlerini kullananların sayısının Şubat'ta 500 bini aştığı belirtilmişti. Bu sistem, ay başında son başvurularını almış, ancak başvuru sahipleri aylar önce başvuru yapmalarına rağmen hala pasaportlarını alamadıklarını ifade etmişti.

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