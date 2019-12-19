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Dünya

ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlattı.

Emre Aytekin   | 19.12.2019
ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma

Ankara

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), tarafından yapılan yazılı açıklamada, hatalı hava yastıklarının bulunduğu modellerle ilgili geri çağırma işlemi yapmayan Audi, Toyota, Honda ve Mitsubishi firmaları hakkında Takata hava yastıklarının kullanıldığı modellerdeki gerekli düzeltmelerin yapılmaması nedeniyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

İflas eden üretici firmanın hangi model araçların ve hangi yıllarda üretilen araçların hatadan etkilendiği konusunda detaylı bilgi vermediğine dikkati çeken açıklamada, üreticilerden hangi araçların geri çağrılması gerektiğine dair detaylı rapor hazırlamaları istendi.

Kurum, otomotiv üreticilerine 17 Aralık'a kadar süre tanıdı.

Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.

Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında yanıcılığının artması nedeniyle içinde bulunduğu gaz tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.

Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 Serisi binek otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı.

BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.

70 milyon araç geri çağrılma sürecinde

Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, toplam 70 milyon aracı geri çağırmaya hazırlanıyor.

Takata'nın 1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta bulunduğu tahmin ediliyor.

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