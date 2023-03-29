Dolar
19.14
Euro
20.74
Altın
1,965.14
ETH/USDT
1,799.70
BTC/USDT
28,334.00
BIST 100
4,941.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu
logo
Dünya, Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Dilara Zengin Okay  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 24 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,48'den yüzde 6,45'e inerek 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,02'den 5,84'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının düşüşünü üçüncü haftaya taşırken başvuruların arttığını aktardı.

Konut fiyatlarındaki artışın ülkenin birçok yerinde belirgin şekilde yavaşladığını belirten Kan, bunun alıcıların satın alma gücünü artırmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı
Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta geriledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet