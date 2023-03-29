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Dünya

Alman hükümeti yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Bahattin Gönültaş  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Alman hükümeti yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı

Berlin

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilemektedir. Nitelikli işçi eksikliği, Almanya'da refah için bir risk haline geldi." denildi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.

Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor. Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

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