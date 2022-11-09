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Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri yeniden artışa geçti

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yeniden artışa geçerek yüzde 7,14'e yükseldi.

Dilara Zengin Okay   | 09.11.2022
ABD'de mortgage faizleri yeniden artışa geçti

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 4 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Bu dönemde düşüş hızında yavaşlama kaydedilen mortgage başvuruları, önceki hafta yüzde 0,5 azalmıştı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,06'dan 7,14'e çıktı. Böylece söz konusu faiz oranı, 10 haftalık yükselişin ardından önceki hafta kaydettiği gerileme sonrası yeniden artışa geçti.

Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den 6,40'a çıktı.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage oranlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırmaya devam edeceğinin sinyalini vermesinin ardından geçen hafta yükseldiğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının art arda üçüncü haftada yüzde 7'nin üzerinde kaldığını ve diğer kredi türlerinin çoğunda artışlar olduğunu kaydetti.

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