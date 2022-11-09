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Ekonomi

Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu 2023'te resesyon bekliyor

5 kişilik kurul, bu yıl ekonomide yüzde 1,7 büyüme beklediğini bildirirken, gelecek yıl enerji krizi nedeniyle yüzde 0,2'lik daralma öngörüsünde bulundu.

Bahattin Gönültaş   | 09.11.2022
Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu 2023'te resesyon bekliyor Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin gelecek yıl 0,2 daralacağını öngördü.

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin yıllık raporunu yayınladı.

Alman hükümetinin maliye politikasını belirlemede rehberlik eden 5 kişilik kurul, raporunda, bu yıl ekonominin yüzde 1,7 büyümesini beklediğini bildirirken, gelecek yıl enerji krizi nedeniyle yüzde 0,2'lik daralma öngörüsünde bulundu

Enerji krizi ve yüksek enflasyonun haneler ve şirketler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna yer verilen raporda, enerji ve gıda fiyatlarında devam eden keskin artışın satın alma gücü kaybına ve özel tüketimin azalmasına neden olduğu vurgulandı.

SVR, mümkün olduğunca yüksek enerji fiyatlarına karşı hanelere ve şirketlere yardım sağlanması gerektiğine dikkati çekiyor.

Enerji krizinin özellikle enerji yoğun sanayi kollarında üretimi olumsuz etkilediğini belirten kurul, küresel ekonomideki yavaşlamanın Alman mallarına olan talebi zayıflattığını ifade etti.

SVR, tüketici fiyatlarında yakın zamanda keskin bir düşüş beklemezken, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 8, 2023’te ise 7,4 olacağını tahmin ediyor.

Almanya'nın Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) enflasyonla mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Raporda, “Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadelede kararlı davranmaya devam etmeli.” denildi.

Bu arada, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 1,4 büyüme, gelecek yıl ise yüzde 0,4 küçülme bekliyor.

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