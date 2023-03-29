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Dünya

İdlib'de etkili olan fırtına onlarca çadırı uçurdu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların sığındığı 11 kampta 85’ten fazla çadır, fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
İdlib'de etkili olan fırtına onlarca çadırı uçurdu Fotoğraf: Hadi Harrat/AA

İdlib

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine, İdlib’in Cisir eş Şuğur ilçesindeki çadır kamplarının fırtınadan en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Fırtına nedeniyle 11 kampta 85'ten fazla çadırın zarar gördüğünü belirten Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Halihazırda kullanılan çadırların, zorlu hava koşullarına karşı dayanıksız olması, çadırların uzun süre kullanılması nedeniyle yıpranmasının yanı sıra uygun olmayan alanlara kurulmasının bu gibi durumlarda tehlike oluşturduğunu kaydeden Hallaj, aileleri gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.

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