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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 985 bin 482'ye yükseldi.

Dildar Baykan Atalay   | 10.04.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı

Washington DC

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 12 bin 603 artışla 80 milyon 399 bin 474 olarak kayıtlara geçti.

Salgından dolayı ölenlerin sayısı ise 276 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 985 bin 482'ye çıktı.

California, 9 milyon 132 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 783 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 358 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 711, Florida'da ise 73 bin 555 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82'sine en az bir doz, yüzde 69,9'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,9'una hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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