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Sağlık, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 282 artışla 745 bin 670'e yükseldi.

Kasım İleri   | 31.10.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı

Washington DC

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 28 bin 327 artışla 45 milyon 953 bin 806'ya çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 282 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 670'e yükseldi.

California 4 milyon 914 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 238 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bine yakın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,9’una en az bir doz, yüzde 69,5’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 9,2’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221 milyondan fazla kişiye ilk doz, 191 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 17 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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