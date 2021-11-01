Dolar
9.53
Euro
11.02
Altın
1,795.51
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,537.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 167 artışla 745 bin 837'ye yükseldi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 01.11.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 17 bin 461 artışla 45 milyon 971 bin 267’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 837'ye yükseldi.

California 4 milyon 915 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 238 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bine yakın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,9’una en az bir doz, yüzde 69,6’sına ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 9,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 18,6 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı
Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı

Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı

Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı
Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı

Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı