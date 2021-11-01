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Dünya, Çevre

BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere 'kendi mezarımızı kazıyoruz' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya artık son verelim. Kendi mezarımızı kazıyoruz." dedi.

Betül Yürük   | 01.11.2021
BM Genel Sekreteri'nden iklim zirvesinde liderlere 'kendi mezarımızı kazıyoruz' uyarısı

New York

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, fosil yakıtlara bağımlılığın insanlığı uçurumun kenarına ittiğini söyledi.

Guterres, insanlığın önünde, iklim değişikliğini durdurmak ya da iklim değişikliğinin kurbanı olmaktan başka seçenek kalmadığına dikkati çekerek, "Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya artık son verelim. Kendi mezarlarımızı kazıyoruz." uyarısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin başarısız olması "idam cezası" anlamına geliyor

Dünyanın iklim felaketi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres, en iyi senaryo ile bile küresel sıcaklık artışının, yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin üzerine çıkacağını dile getirdi.

Guterres, iklim değişikliğiyle mücadelenin başarısız olmasının "idam cezası" anlamı geldiğini belirterek, "Bilim, çok açık bir şekilde bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. İlk olarak küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmalıyız." ifadesini kullandı.

Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin özel bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Guterres, gelişmiş ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmeleri çağrısı yaptı.

- 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor

Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için de sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor.

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