Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,256.00
BTC/USDT
42,730.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

Senegal'in başkenti Dakar'da Hristiyan toplumu, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik dağıtımı yaptı.

Fatma Esma Arslan   | 10.04.2022
Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

Dakar

Senegal'de faaliyet gösteren Hristiyan dernekleri "La Main du Coeur (Kalbin eli)" ve "Laikat Ulusal Konseyi" tarafından organize edilen programda, Hristiyan gençler, Hristiyan toplumunun Paskalya döneminde tuttuğu Büyük Perhiz (Careme) orucu kapsamında Müslümanlara iftariyelik ikram etti.

Dakar'ın Jet d'Eau mahallesinde toplanan Hristiyan gençler, iftar vakti bölgeden geçen araç ve yayalara su, hurma, sandviç ve kahve dağıtımı yaptı.

Organizasyona farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan La Main du Coeur derneğinin başkanı Marie Cardinale, ilk kez geçen yıl gerçekleştirdikleri iftariyelik dağıtımına bu yıl da devam ettiklerini söyledi.

Cardinale, "Bugün burada Müslüman arkadaşlarımızın oruçlarını açabilmeleri ve Hristiyanlarla ortak bir şeyler paylaşabilmeleri için iftariyelik dağıttık. Hepimizin inancı farklı ama birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.

"Bizi ve kalplerimizi bir araya getiren Allah"

"Le Senegal comme on l'aime (Sevdiğimiz Senegal)" isimli STK'den Salma Diallo da bir Müslüman olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Diallo, "Bu iftar dağıtımı zaten kalbimizde olanın bir dışa vurumu. Hristiyan bir aileden gelen bir Müslüman olarak bugüne kadar yapıp yapabileceğim en güzel şey olduğunu söyleyebilirim. Benim için gerçekten mutluluk. Bizi ve kalplerimizi bir araya getiren Allah." diye konuştu.

Organizasyonda görevli Caty Rose da bu seneki ramazan ayının Hristiyanların da oruç tuttuğu Karem dönemine denk geldiğini anımsattı.

Rose, Senegal'de Müslüman ve Hristiyan toplumunun birbirine çok bağlı olduğuna dikkati çekerek "Senegalli gençlerin talebi, atalarımızın bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde korumak." ifadesini kullandı.

Hristiyan ve Müslümanlar barış içinde yaşıyor 

Yüzde 96'sı Müslümanlardan oluşan Senegal'de, halkın yaklaşık yüzde 60'tan fazlası Müridilik, Ticanilik ve Kadirilik gibi tasavvufi öğretileri sıkı şekilde takip ediyor.

Bu öğretiler sayesinde Senegal, Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada barış içinde yaşadığı örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Ülkede, aynı ailede farklı dinlere mensup kardeş veya ebeveynlere de rastlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı

Benzer haberler

Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

Kurtulmuş: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması rolü bakımından tarihi misyon üstlenmiştir

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyoruz

Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor

Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor
"Müjdeci", sela ve salavatları dinleyicilerin beğenisine sunuyor

"Müjdeci", sela ve salavatları dinleyicilerin beğenisine sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu