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Yaşam

Köylü kadınların el emeği Özlem muhtar ile ihracata dönüştü

Konya'nın Emirgazi ilçesi Öbektaş Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik'in girişimiyle kurulan kooperatif, yörede unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığını canlandırarak ihracat pazarına açıldı.

Abdullah Doğan   | 30.10.2021
Köylü kadınların el emeği Özlem muhtar ile ihracata dönüştü

Konya

Büyükşehir Yasası öncesi köy statüsündeki Karacadağ eteklerindeki 4 mahallede yaşayan kadınların hayatı, Öbektaş'a muhtar seçilen Özlem Çelik'in çabalarıyla değişti.

Yöredeki köylerden 42 kadınla yola çıkan ve yöresel lezzetleri tüketiciye sunma hedefiyle kooperatif kuran Çelik, ilçe belediyesinin de desteğini alarak 50 yıl öncesine kadar evlerde yapılan dokumacılığı canlandırmak üzere atölye kurdu.

Dokunan halı ve kilimleri ABD'ye ihraç etmeye başlayan kooperatif sayesinde yöre kadınları, ek gelir imkanına kavuştu.

Kadim geleneği ayağa kaldırdı

Ekizli Mahallesi'ndeki taş binada kurulan halı ve kilim atölyesinde AA muhabirine açıklama yapan Çelik, bölgede unutulan bir geleneğin kadınlara geçim kapısı olmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Halı ve kilimlerin istenen model ve ölçülerle doğal yünden dokunduğunu, aracı firmalarla ABD'ye gönderildiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Halı ve kilimlerin ipliğini buradaki küçükbaşların yünlerinden elde ediyoruz. Çevredeki bitki köklerinden elde edilen boyalarla renklendirdiğimiz ipler, burada mamul maddeye dönüşüyor. Yaklaşık 6 metrekarelik halı 15 günde dokunuyor. Önceden metrekaresi cüzi fiyatlara yapılıyordu. Kooperatifle bunu ihracata açmak suretiyle katma değere dönüştü. Kooperatifimizin hedefi kendi başına ihracatı yapabilmek. Emeklerini hakkıyla değerlendirmek için kooperatif üzerinden satış yapmak istiyoruz. Talep çok fazla. Dört mahallenin kadınları boş durmuyor, yaz kış tezgahın başındalar."

Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak da kadın girişimini desteklediklerini söyledi.

Emektar kadınların ilçede başlattığı çalışmayı önemsediklerini, bu kapsamda kooperatifin kurulmasına ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getiren Koçak, "Ekonomiye katkı sağlayan bu faaliyetin başarılarla büyümesini temenni ediyoruz." dedi.

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