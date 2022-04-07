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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1232 artarak 983 bin 817'ye yükseldi.

Islam Doğru   | 07.04.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı

New York

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son bir günde 39 bin 977 artarak 80 milyon 249 bin 38 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1232 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 983 bin 817'ye çıktı.

California, 9 milyon 120 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 741 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 221 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 87 bin 556, Florida'da ise 73 bin 456 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,9'una en az bir doz, yüzde 69,8'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,8'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyona yakın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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