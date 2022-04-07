Dolar
14.74
Euro
16.06
Altın
1,931.94
ETH/USDT
3,180.10
BTC/USDT
43,215.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunanistan Parlamentosu'nda telekonferans aracılığıyla konuşma yaptı.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 07.04.2022
Zelenskiy: Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor

Atina

Konuşmasında savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenskiy, Mariupol'de yaşananlar için "Sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı. Mariupol'de hala yaşayan 100 bin insan var. Zarar görmemiş bina kalmadı." dedi.

Zelenskiy, Mariupol'de yaşayan Yunan asıllı toplumun varlığını hatırlatarak, "Ukrayna, Yunanlar tarafından Hristiyan yapılan Ortodoks ülkelerden biridir." diye konuştu.

Rusya'nın zarar veren eylemlerinin sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya yöneldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle doğal gaz ve petrol gibi kaynaklarını kullanarak. Enerji piyasasında ve dünya gıda endüstrisinde büyük açıklara neden olarak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus bankalarına, gemilerine Avrupa'nın sırtını dönmesini isteyerek, Ukrayna'nın hem Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara hem de silaha ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Konuşmaya Azov Taburu'ndan bir askerin katılması muhalefetin tepkisine neden oldu

Zelenskiy'nin Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Azov Taburu'nda savaştığını belirten Yunan asıllı bir askerin Ukrayna'daki durumu anlattığı kısa bir videoya yer verilmesi, Yunanistan muhalefetinde tepkiye neden oldu. Bazı milletvekilleri parlamentoyu terk ederken, Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ve Mera25 Partisi hükümetten konuya ilişkin açıklama istedi.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın Lideri Aleksis Çipras, Twitter'daki paylaşımında durumu "tarihi bir utanç" olarak nitelendirerek, "Ukrayna halkıyla tabii ki dayanışma içerisindeyiz. Ancak Naziler Meclis'te konuşamaz." dedi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azov Birliğine bağlı bir kişinin konuşmasının dahil edilmesi yanlıştı ve amacının dışındaydı." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada

Benzer haberler

Zelenskiy: Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor

Zelenskiy: Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı

Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

Zelenskiy: Buça'da yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır

Zelenskiy: Buça'da yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Buça'da yaşanan katliam savaş suçu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Buça'da yaşanan katliam savaş suçu