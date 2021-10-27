Dolar
9.52
Euro
11.06
Altın
1,789.04
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,510.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98 oldu

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekiplerinin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşısı olma oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 98 olarak gerçekleşti.

Kenan Irtak   | 27.10.2021
THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98 oldu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde de kıtaları, kültürleri ve insanları buluşturmaya devam eden, en çok ülkeye uçan havayolu olma unvanını koruyan THY'nin tüm ekipleri ile seyahat sağlığını korumaya öncelik veriyor. Her gün 200 bine yakın yolcuyu gökyüzünde güler yüzle ağırlayan uçuş ekiplerinin Kovid-19 aşısı olma oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 98 oldu.

Uçuşlarda aktif görevli olan 16 bin 522 kişilik THY ekibinin 4 bin 743'ü kokpit, 11 bin 779'u ise kabin görevlilerinden oluşuyor. Pilotların 4 bin 624'ü, kabin memurlarının ise 11 bin 505'i en az 1 doz aşısını (ortalama yüzde 98) oldu. En az 2 doz aşı olan pilotların sayısı 4 bin 335 (toplam içerisinde yüzde 91), kabin görevlilerin de ise bu sayı 10 bin 654 (yüzde 90) oldu.

Sağlık sorunları, yüksek antikor oranı ve alerji nedenleriyle aşı olmayan çalışanlar ise haftalık yapılan PCR testlerinin sonuçlarına göre uçuşlarda görev alıyor.

Aşı olan ekiplerin toplam doz sayısı 31 bin 863 olarak ortaya çıkıyor. İki dozu tamamlayan çalışan oranı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşirken çalışanlar arasında 4 doz aşı yaptıran 78 kişi bulunuyor. Çalışanların aşı üreticisi tercihinde ise BioNTech öne çıkıyor.

Hint aşısı olan bile var

THY, yeryüzünde olduğu gibi bulutların üzerinde de çok uluslu bir şirket olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelenler Türk bayrağının kanatları altında hizmet veriyor. Durum böyle olunca çalışanların aşı tercihi de değişkenlik gösteriyor. Bu aşılar arasında Türkiye'de neredeyse adı hiç duyulmayan, etkinlik oranı yüzde 78'in üzerinde olduğu açıklanan Hint aşısı Covaxin-Bharat ile Rus aşısı Sputnik de yer alıyor.

Tercih edilen diğer aşı üreticileri ise Sinovac, Moderna, Johnson and Johnson, Biontech ve AstraZeneca olarak sıralanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 234 bine yaklaştı
Belçika'da vaka sayısı artınca Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19’a karşı aşılamaya başlıyor

Benzer haberler

Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor

Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor

THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98 oldu

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Belçika'da vaka sayısı artınca Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi

Belçika'da vaka sayısı artınca Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19’a karşı aşılamaya başlıyor

Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19’a karşı aşılamaya başlıyor