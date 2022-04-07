Dolar
14.74
Euro
16.07
Altın
1,931.06
ETH/USDT
3,169.80
BTC/USDT
43,074.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

Afrika'da Kovid-19'a yakalananların sayısının 11 milyon 787 bin 400'ü aştığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 07.04.2022
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 253 bin 98'e ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 11 milyon 787 bin 400 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 17 bin 123'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas ve Tunus'ta tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız

ECB Başkanı Christine Lagarde Kovid-19'a yakalandı

ECB Başkanı Christine Lagarde Kovid-19'a yakalandı
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada

30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada