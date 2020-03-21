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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624'ü, ölü sayısı 260'ı buldu.

Dildar Baykan   | 21.03.2020
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. 

Virüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı.

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın, ülkenin en büyük metropollerinden New York kentini de barındıran New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor.

En çok vaka New York'ta, en çok ölüm Washington'da

Vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün ise 83 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 46 ölümle New York'un, 24 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

Öte yandan, ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210 olduğu bildirilmişti.

Buna göre, son 24 saatteki rakamlara bakıldığında ABD'deki vaka sayısı 5 bin 302, ölümler ise 50 kişi arttı.

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