Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 917 bini geçti
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Abuja
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 917 bini aşarken ölenlerin sayısı 103 bin 673'e ulaştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 917 bin 878'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 477 bin 660'a yükseldi.
Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 673'e çıktı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
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