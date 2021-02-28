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Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 917 bini geçti

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Adam Abu-bashal   | 28.02.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 917 bini geçti

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 917 bini aşarken ölenlerin sayısı 103 bin 673'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 917 bin 878'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 477 bin 660'a yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 673'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.


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