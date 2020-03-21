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Türkiye, Koronavirüs

Başkentteki sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 21.03.2020
Başkentteki sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'ı ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, yarın sabahtan itibaren sağlık çalışanlarına yönelik Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında, saatte bir servis yapacak özel otobüs tahsis edileceği bildirilen açıklamada, bunların flamalarında "Sağlık Çalışanları Servisi" yazacağı kaydedildi.

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