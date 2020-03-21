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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaları sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır." denildi.

Kemal Karadağ   | 21.03.2020
İçişleri Bakanlığı: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaları sınırlandırıldı

Ankara
İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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