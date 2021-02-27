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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Sanela Crnovrsanin   | 27.02.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 114 milyon 190 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 532 bini, iyileşenlerin sayısı 89 milyon 693 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 140 bine, Hindistan'da 11 milyon 94 bine, Brezilya'da 10 milyon 457 bine ve Rusya'da 4 milyon 234 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın salgına karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech ile ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği aşının 585 bin dozu, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne ulaştı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Kadızade Haşimi, başkent Tahran yakınlarındaki Kazvin eyaletinde Kovid-19'un İran varyantının ortaya çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki vaka sayılarının artacağına inandığını söyleyerek, halka ve sağlık kurumlarına "kendilerini fırtınaya hazırlamaları" çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Slovenya'da Kovid-19'un Güney Afrika'da görülen türüne rastlandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, artan vaka sayıları nedeniyle liseler dışındaki okul ve üniversitelerin yeniden iki haftalığına kapatıldığını duyurdu.

Mısır Evkaf Bakanlığı, salgın süresince cuma namazının kılınması kararlaştırılan camilerde ramazan boyunca teravihe de izin verileceğini açıkladı.

Japonya'da düzenlenen ankette 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün aşı konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen aşıların ilk sevkiyatı Malezya'ya ulaştı.

Kolombiya'da 28 Şubat'ta sona erecek sağlıkta acil durumun 31 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, yakınları ve bazı devlet görevlilerine aşı yaptırdığına ilişkin eleştiriler nedeniyle görevi bıraktı.

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