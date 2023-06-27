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Dünya

ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

New York

Hava ulaşımıyla ilgili istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar, 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke içi veya uluslararası 1241 uçuşun ertelendiği, 828 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanında, bekleme salonlarının uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcularla dolu olduğu görülürken, boş koltuk bulamayan aileler, çocuklarıyla birlikte yere yatak yapıp uyudu.

New York'taki LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston'daki Logan havalimanlarında da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle dün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.

ABD'nin doğusunda, New Hampshire'dan Güney Carolina'ya kadar uzanan bölgede sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş, 300'den fazla şiddetli fırtına rapor edilmişti.

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