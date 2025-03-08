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Dünya

ABD'de kızamık salgını 12 eyalete yayılırken toplam vaka sayısı 222'yi buldu

ABD'nin özellikle Texas ve New Mexico eyaletlerinde etkili olan kızamığın son haftalarda artış göstererek 12 eyalete yayıldığı, ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısının 222'yi bulduğu belirtildi.

İslam Doğru  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
ABD'de kızamık salgını 12 eyalete yayılırken toplam vaka sayısı 222'yi buldu Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki kızamık salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

CDC'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde çoğu çocuk olmak üzere toplam 222 vakanın tespit edildiği, Texas ve New Mexico eyaletleri başta olmak üzere Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, New Jersey, New York, Pensilvanya, Rhode Island ve Washington eyaletlerinde de kızamık vakalarına rastlandığı kaydedildi.

7 Mart itibarıyla Texas 198 kızamık vakasıyla söz konusu 12 eyalet içinde açık ara ilk sırada, New Mexico 10 vakayla ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada, Texas'ta bir çocuğun, New Mexico'da da bir yetişkinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilerek salgının yayılmaya devam ettiği ve gelecek günlerde vaka sayılarında artış yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Ülkede ilkbahar ve yaz seyahat sezonunun yaklaşıldığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede kızamık hastalığının aşılama yoluyla yayılmasını önlemede kamu sağlığı görevlilerinin oynadığı önemli role işaret edildi.

ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy, göreve geldikten sonra ilk açıklamasını, Başkan Donald Trump'ın düzenlediği kabine toplantısında, ülkede tekrar baş gösteren kızamık salgını konusunda yapmıştı. Texas'ta kızamık aşısı olmayan bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin soruya Kennedy, "Bu, olağan dışı bir durum değil, her yıl kızamık salgınları yaşıyoruz." yanıtını vermişti.

Ülkede 2000 yılından bu yana görülmeyen kızamıktan bir çocuğun ölmesini "olağan" olarak değerlendiren Bakan Kennedy, salgını "önemsiz" göstermeye çalışmakla eleştirilmişti.

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