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Dünya

ABD'de FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılıktan" iddianame hazırlandı

ABD'de federal savcılar, dün Bahamalar'da gözaltına alınan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırladı.

Dildar Baykan Atalay   | 13.12.2022
ABD'de FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılıktan" iddianame hazırlandı

Washington

Bankman-Fried, dün gözaltına alındığı Bahamalar'da bugün mahkemeye getirildi. Bankman-Fried'ın yakın zamanda ABD'ye iadesi bekleniyor.

ABD'li federal savcılar, Bankman-Fried hakkında hazırladıkları iddianamede, eski CEO'ya "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" gibi çeşitli finansal suçlar yöneltti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da bugün Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.

Bankman-Fried'ın iflası ve gözaltına alınması

Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından dün Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bankman-Fried'ın gözaltına alınmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarılmıştı.

FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

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