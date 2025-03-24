ABD'de Filistinli aktivist Halil'in eşi, kocasının "olmadığı biri" gibi gösterildiğini söyledi
Noor Abdalla, eşinin sadece halkının öldürülmesini istemediğini belirterek, hakkındaki "terörizm destekçisi” suçlamalarının onun “olmadığı biri gibi gösterme taktiği” olduğunu söyledi.
New York
ABD’de, Filistin yanlısı gösterilere öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in eşi Noor Abdalla, eşinin sadece halkının öldürülmesini istemediğini belirterek, hakkındaki "terörizm destekçisi” suçlamalarının onun “olmadığı biri gibi gösterme taktiği” olduğunu söyledi.
Abdalla, eşinin tutuklanması hakkında CBS kanalına konuştu.
3 Mart akşamı yaşadıkları apartmana girerken federal polis tarafından eşinin tutuklandığını hatırlatan Abdalla, “Kocam gecenin bir vakti benden alındı. Hayatımın en korkunç zamanlarından biriydi. Sanırım bundan daha korkunç bir şey yaşamadım. Çok korkmuştum.” dedi.
Abdalla, eşinin yasadışı göçmen sanılarak apartman girişinde polis tarafından durdurulduklarını sandıklarını, bu nedenle hızlıca eve çıkıp Halil’in yeşil kartını alıp polislere gösterdiğini ama kendisini kimsenin dinlemediğini aktardı.
O anda eşinin bir yanlış anlaşılma üzerine gözaltına alındığını düşündüğünü belirten Abdalla, “Oturma izni, yeşil kartı olup olmadığını görmek için onu götürecekler, birkaç saat içinde de evde olacak diye düşünüyordum.” ifadelerini kullandı.
“Onu olmadığı şekilde biri gibi gösterme taktikleri çok çirkin”
Trump yönetimi tarafından yöneltilen Halil’in Hamas’a materyal desteği sağladığı şeklindeki suçlamaların “saçma” olduğunu belirten Abdalla, “Onu olmadığı şekilde biri gibi gösterme taktikleri çok çirkin.” dedi.
Abdallah, “Onun ne istediği gerçekten çok basit, halkının öldürülmesini istemiyor. Küçük çocukların kollarının bacaklarının bombalarla havaya uçurulmasını görmek istemiyor.” diye konuştu.
Halil’in tutuklanması ile kendilerine yapılan ithamlara dikkati çeken Abdalla, şunları söyledi:
“Sürekli olarak, ben bu değilim, ben şu değilim demek zorunda kalmak çok üzücü bir şey. Bu (yaşadığımız), ABD’de büyürken deneyimlediğim birçok benzeri şeyi geri getirdi. New York'ta, geçen gün, ben ve kocam yürüyorduk ve biri bana terörist dedi. Yani bu hayatım boyunca sürekli böyleydi ve bence bu ülkedeki Müslümanların çoğu bu olaylarla aralarında ilişki kurabilir.”
Abdalla, bir ay sonra doğacak ilk çocuklarını beklediklerini kaydederek, eşinin doğum anında yanında bulunamama ihtimalinden dolayı da mülakat sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Halil'in tutuklanması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.