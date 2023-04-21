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Dünya

ABD'de farklı milletlerden Müslümanlar bayram namazı kıldı

ABD'de yaşayan farklı milletlerden Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki camilere akın etti.

Tuğçenur Akgün  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
ABD'de farklı milletlerden Müslümanlar bayram namazı kıldı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) farklı milletlerden yüzlerce Müslüman bir araya geldi.

Maryland eyaletinde bulunan ve ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan merkezde bayram namazı için birlikte saf tutan inananlar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da burada Türk ve farklı milletlerden Müslümanlarla bayramlaştı.

New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir park da bayram namazı için bir araya gelen binlerce Müslümanın kendi kültürlerini temsil eden farklı kıyafetleri ve seccadeleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

New Jersey eyaletinde yoğun olarak yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun üyeleri, Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde bayram namazını kıldı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

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