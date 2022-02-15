ABD'de emekli öğretmen, Afro-Amerikan tarihine ışık tutan koleksiyonunu satıyor
ABD'nin New York şehrinde, ülkedeki Afro-Amerikan tarihi üzerine 60 yıldır belge ve malzeme toplayan emekli öğretmen Elizabeth Meaders, 20 binden fazla eserden oluşan koleksiyonunu bu ay satışa çıkaracak.
New York
New York'un Staten Island bölgesinde yaşayan 90 yaşındaki emekli öğretmen Elizabeth Meaders, müzeye dönen evinin kapılarını AA'ya açarak "Afro-Amerikan tarihi üzerine dünyada bir benzeri olmadığı" belirtilen koleksiyonu hakkında bilgi verdi.
Meaders, Staten Island'de bulunan köklü siyahi bir aileden geldiği söyleyerek dedelerinin burada özgürlüğüne kavuşan son köleler olduğunu ve şu an Staten Island'de büyükbabası adına bir okul bulunduğunu söyledi.
"Ben tarihi çok seven bir ilkokul öğretmeniyim ve hayatımın 60 yılı bu koleksiyonu toplayarak ve öğreterek geçti." diyen Meaders, ABD'deki siyahi toplumun kölelik dönemlerinden sivil hak mücadelesi yıllarına, spordan sanata kadar değişik alanlarda derlediği tarihi belge ve malzemeler hakkında bilgi paylaştı.
Meaders, 20 binden fazla eserden oluşan tarihi koleksiyonundaki bazı eşyaların geçmişinin 16. yüzyıla kadar uzandığına dikkati çekerek bunlardan her birinin ülkedeki Afro-Amerikan tarihine ışık tutan önemli bir enstrüman olduğunu belirtti.
"Afro-Amerikan tarihi hakkında kimse bir şey bilmiyor"
ABD'de eğitim sisteminin Afro-Amerikan tarihini yeterince öğretmediğini savunan emekli öğretmen, şunları söyledi:
"Amerika'da yaygın bir bilgi boşluğu var. Afro-Amerikan tarihi hakkında kimse bir şey bilmiyor. Tarihleri hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bu insanlara nasıl saygı duyabilirsiniz? İşte bu koleksiyonun amacı, bilgi boşluğunu doldurmak çünkü insanlar, Afro-Amerikalıların yaptığı büyük katkılar hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller."
Meaders, İngilizlere karşı yürütülen Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında casusluk yapan siyahi köle James Armistead'ın rolünü örnek göstererek "Belki de bugün ABD, Armistead adındaki siyahi bir köle sayesinde var. Çünkü George Washington'a İngiliz komutan Cornwallis'in hamleleri hakkında çok önemli bilgiler getirdi ve Cornwallis, Yorktown muharebesini kaybederek teslim oldu." dedi.
Uzun yıllar büyük emeklerle oluşturduğu koleksiyonunun amacının "öğretmek" olduğunu kaydeden Meaders, dünyanın önde gelen şehirlerinden, yaşadığı New York'ta Afro-Amerikan Tarih Müzesi bulunmamasını da eleştirdi.
"Tüm bu proje bir aşk emeğidir"
Meaders, "çocuklarım" diye nitelediği koleksiyonunu oluşturabilmek için ek işlerde çalıştığını belirterek "Bu yüzden onlara duygusal olarak çok bağlıyım. Çünkü tüm bu proje bir aşk emeğidir. Bunu birileri size para ödesin diye yapamazsınız." şeklinde konuştu.
Koleksiyonu için şu ana kadar ne kadar para harcamış olabileceği konusunda bir fikri olmadığını ancak temel ihtiyaçlarının dışındaki her kuruşu bu tutkusu için harcadığını anlatan Meaders, şunları kaydetti:
"Söyleyebileceğim tek şey, 60 yıl boyunca yemek ve kiranın ötesinde sahip olduğum her kuruşun bu koleksiyona gittiğidir. Yani toplam rakamın ne olduğunu bilmek neredeyse imkansız ama bu benim en önemli yatırımımdı. Dediğim gibi bu bir aşk emeğiydi. Sanırım harcadığım toplam rakamın ne olduğunu öğrenirsem, hala eski, yıpranmış bir araba kullanmamın ve çoğu insanın yaşadığı lüks düzeyine sahip olmamamın nedeni bu diye kendime bile kızabilirim."
Bodrum dahil iki katlı evinin her bir köşesini dolduran tarihi eserlerin hepsinin orijinal olduğunu vurgulayan Meaders, "Bu koleksiyonun özelliği, etkinliklerden ortaya çıkan gerçek birincil öğelerden oluşan tek bir derleme olmasıdır." diye konuştu.
"Bu koleksiyon ile yolculuğum bitti"
Meaders, tüm koleksiyonunun 28 Şubat'ta New York'taki Guernsey's Müzayede Evi'nde tek bir kalemde satışa çıkacağı bilgisini paylaşarak 60 yıllık emeğinin tarihe önem veren kişi, müze veya üniversite gibi kurumlar tarafından alınarak değerlendirilmesini ümit ettiğini kaydetti.
"Bu koleksiyon ile benim yolculuğum bitti. Alıcının yükümlülüğü bu anlatılmamış görkemli hikayeyi paylaşmaktır." diye konuşan Meaders, bu koleksiyonun ilk defa halka açılacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Bu (koleksiyon) herkes için yeni çünkü şu an benimle yaşıyor. Ve bu Amerika'nın daha büyük görkemi olacak. İçinde yaşadığımız çok kültürlü dünyayı oluşturan insanlar hakkında ne kadar çok şey bilirsek hepimizi güçlendirecek bilgiden daha da zenginleşiriz. Dolayısıyla amacımız ve ümidimiz, bu koleksiyonun, tarihleri göz ardı edilen insanlar hakkında sahip olduğumuz genel bilgilere katkıda bulunmasıdır."
"İnsanların bu koleksiyonun önemini anlamasını umuyoruz"
Guernsey's Müzayede şirketi başkanı Arlon Ettinger de AA'ya çevrim içi yaptığı açıklamada, satışa çıkaracakları Meaders'ın koleksiyonu için çok heyecanlı olduklarını belirtti.
Ettinger, "Dünyada bir başka benzeri olmayan bu koleksiyon, Amerikan tarihinin başlarındaki acımasız korkunç kölelik günlerinden sivil haklar mücadelesine, ordudaki, siyasetteki, dindeki, spor ve eğlence dünyasındaki tüm Afro-Amerikan tecrübesini anlatıyor." ifadesini kullandı.
Koleksiyonun, ABD'de "Siyahi Tarih Ayı" olarak kutlanan şubatta satışa çıkarılmasının yanı sıra tüm dünyada "Siyahilerin Hayatı önemlidir" hareketinin desteklendiği bir dönemde halka açılacak olmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Ettinger, parasal değeri konusunda ise tahminlerin çok zor olmasıyla birlikte en az birkaç milyon dolar tutmasını beklediklerini kaydetti.
Ettinger, açık artırma için, "Hem çok heyecan verici hem de sinirleri gerici olduğunu söyleyebilirim çünkü tam ne olacağını bilmiyoruz. Ama insanların bu koleksiyonun önemini anlamasını ve buna göre teklif vermesini umut ediyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.