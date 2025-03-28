ABD'de DOGE ekibi, işten çıkarılan federal çalışanların toplam iş gücünün yüzde 0,15'inden az olduğunu savundu
ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ekibi, işten çıkarılan federal çalışanların toplam iş gücünün yüzde 0,15'inden az olduğunu savundu.
İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, eski bankacı ve DOGE çalışanı Anthony Armstrong ve beraberindeki 6 DOGE görevlisi, Fox News'e verdikleri röportajda nasıl çalıştıklarını ve federal hükümette tespit ettikleri "israfı" anlattı.
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Armstrong, DOGE'nin balta değil neştere benzetilmesi gerektiğini belirterek, birçok federal çalışanın işinden gönüllü ayrıldığını ve işten çıkarılan federal çalışanların toplam iş gücünün yüzde 0,15'inden az olduğunu savundu.
Armstrong'un açıklamasının ardından konuşan Musk, "Temelde neredeyse hiç kimse kovulmadı. Bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Musk, DOGE'nin hükümet işleri bağlamında düşünüldüğünde yıldırım gibi ilerlediğini ancak mevcut temponun istediğinden daha yavaş olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.
Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.