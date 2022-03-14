Dolar
14.79
Euro
16.25
Altın
1,959.88
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
38,714.00
BIST 100
2,088.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyeceklerini duyurdu

ABD Senatosu'nda bulunan 50 Cumhuriyetçi senatörden 49'u, İran ile ABD arasında muhtemel bir nükleer anlaşmaya destek vermeyeceklerini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 14.03.2022
ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyeceklerini duyurdu

Washington

Batılı ülkelerle İran arasında yapılan ve ABD'nin dolaylı yoldan katıldığı nükleer görüşme süreci Viyana'da devam ederken, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerden yeni bir adım geldi.

Senatoda bulunan 50 Cumhuriyetçiden 49'u yayımladıkları yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında yapılacak yeni bir nükleer anlaşmaya destek vermeyeceklerini bildirdi.

Açıklamada, İran'ın "insan hakları ihlallerine" işaret edilerek, bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının "makul" olmadığı uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamaya imza atmayan tek Cumhuriyetçi ise Kentucky Senatörü Rand Paul oldu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump 2017de, selefi Barack Obama döneminde 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli
Rusya’nın başkenti Moskova’da maske zorunluluğu sona eriyor
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

Benzer haberler

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyeceklerini duyurdu

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyeceklerini duyurdu

Zelenskiy 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek

New York ve Washington'da evsizler silahlı saldırıların hedefinde

İranlı bazı uzmanlara göre Rusya'nın garanti talebi nükleer anlaşmaya zarar veriyor

İranlı bazı uzmanlara göre Rusya'nın garanti talebi nükleer anlaşmaya zarar veriyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici
Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek