ABD'de binlerce Müslüman'ı bir araya getiren MAS-ICNA kongresi başladı
ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA) ortaklaşa düzenlediği MAS-ICNA yıllık kongresi, Illinois eyaletinde başladı.
New York
Chicago kentindeki Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de düzenlenen MAS-ICNA kongresi yaklaşık 40 bin Müslüman'ı bir araya getiriyor.
"Zincirleri Kırmak ve Değişimi Yönlendirmek" ana temasıyla İsrail'in işgali altındaki Gazze'nin ön plana çıkarıldığı kongrede, tanınmış sivil aktivistler ile akademisyen ve ilim insanları çeşitli konularda konuşmalar yaparken, çocuklar, kadınlar ve farklı yaş grupları için de etkinlikler düzenleniyor.
Zincirleri kırmanın, "Toplumsal kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve dönüştürücü bir hareket inşa etmek için mecburi bir yolculuktur" olarak nitelendirildiği kongrenin tanıtım programında, çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, gençlere yönelik de özel oturumlar yer alıyor.
Kongre programı kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Enes Yalman'ın Gazze ile ilgili sunumu planlanırken, Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu da Suriye'nin özgürlüğe kavuşmasının kutlanacağı bir programda Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirecek. Ayrıca, 3 gün sürecek kongre boyunca, İstanbul Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta da bazı vakitlerde ezan okuyacak.
Kongre dolayısıyla fuar alanında her yıl kurulan pazar yerinde Müslüman halka hitap eden alışveriş stantları katılımcılardan yoğun ilgi görürken, Türk kültür ürünlerinin sergilendiği stantlara da rastlamak mümkün.
ABD'deki Müslüman kongreleri
ABD'deki Güney Asya kökenli Müslümanlar tarafından 1968'de kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.
ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Mısır ağırlıklı Orta Doğu'dan Müslümanlar tarafından 1993'te kurulan MAS'ın ise ülkede 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.
ICNA, her yıl mayıs ayının sonuna doğru "Anma Günü" haftasında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında, MAS da aralık sonundaki Noel tatili haftasında Chicago'da yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongreler düzenliyor.
Baltimore’daki kongrenin organizasyonuna ICNA, Chicago’dakine de MAS öncülük yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.