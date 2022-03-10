Dolar
14.85
Euro
16.31
Altın
1,996.13
ETH/USDT
2,615.00
BTC/USDT
39,435.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de 2020 nüfus sayımında yaklaşık 19 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmin ediliyor

ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2020'de ülke genelinde yapılan nüfus sayımında çoğu siyahi, Latin ve yerli toplumlarından 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmininde bulundu.

İslam Doğru   | 10.03.2022
ABD'de 2020 nüfus sayımında yaklaşık 19 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmin ediliyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Büronun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 nüfus sayımı sonrası anket ve demografik analizlere göre, ülke nüfusundan 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığının düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sayımda beyaz ve Asya kökenli nüfusun fazla sayıldığına işaret edilirken siyahi, Latin ve yerli kesimin ise sayımda yeterince temsil edilmediği bildirildi.

Büro direktörü Robert L. Santos, sayımda yaşanan eksikliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de benzeri görülmemiş zorluklardan kaynaklandığına dikkati çekerek muazzam engellere rağmen elde ettikleri tutarlı sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Nisan 2020'de yapılan genel nüfus sayımı, Kovid-19 salgınından dolayı yaklaşık iki ay uzatılmış, daha sonra derlenen verilerde 2010'a kıyasla ABD nüfusunun yüzde 5 artarak 323,2 milyona ulaştığı açıklanmıştı.

ABD'de her 10 yılda bir genel nüfus sayımı yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

ABD'de 2020 nüfus sayımında yaklaşık 19 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmin ediliyor

ABD'de 2020 nüfus sayımında yaklaşık 19 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmin ediliyor