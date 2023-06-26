Dolar
25.92
Euro
28.25
Altın
1,923.16
ETH/USDT
1,853.00
BTC/USDT
30,220.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesinden Louisiana'da siyahilerin lehine yeni bir seçim bölgesine onay

ABD Yüksek Mahkemesi Louisiana eyaletinde, siyahilerin çoğunlukta olduğu bölgede Kongre seçim haritasının yeniden çizilmesine izin verdi.

Islam Doğru  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
ABD Yüksek Mahkemesinden Louisiana'da siyahilerin lehine yeni bir seçim bölgesine onay

New York

Mahkeme, alt mahkeme tarafından dondurulan, eyaletteki yeni seçim bölgesi haritasını ele aldı.

Eyalette bir yıldan fazladır devam eden hukuki tartışma hakkında Yüksek Mahkeme, siyahilerin çoğunlukta olduğu yeni bir seçim bölgesi oluşturulmasını onayladı.

Hukuk uzmanları, genel olarak Cumhuriyetçi beyazların ağırlıkta olduğu eyalette oluşturulacak söz konusu yeni seçim bölgesi ile siyahilerin Kongreye Demokrat aday gönderebileceği değerlendirmesini yaptı.

Siyahi toplum liderleri, eyaletteki mevcut seçim bölgeleri haritasının siyahi nüfusu etkisiz bir şekilde dağıttığı için Seçmen Hakları Yasası'na göre haksızlık ve ayrımcılık içerdiğini savunuyordu.

Louisiana'da siyahiler toplam nüfusun 3'te 1'ini oluşturuyor ve ABD Nüfus Sayım İdaresi verilerine göre eyaletlerde her 10 yılda bir seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesinde buluşması bekleniyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ'da düzenlenen Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti
Bakan Yerlikaya, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi
Sivas'ta ağıla giren kurt 59 koyunu telef etti

Benzer haberler

ABD Yüksek Mahkemesinden Louisiana'da siyahilerin lehine yeni bir seçim bölgesine onay

ABD Yüksek Mahkemesinden Louisiana'da siyahilerin lehine yeni bir seçim bölgesine onay

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet