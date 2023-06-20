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Dünya

ABD ve Fransa, Titanik'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltı için kurtarma sistemi gönderecek

ABD ve Fransa, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının arama çalışmalarını desteklemek için uzman ve kurtarma sistemi gönderileceğini açıkladı.

Dilara Karataş, Saadet Firdevs Aparı, Alaattin Doğru  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
ABD ve Fransa, Titanik'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltı için kurtarma sistemi gönderecek

Ankara

CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Biden, gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada’dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.

Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu” vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayıp denizaltında 5 kişi var

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Fransa, Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu gönderdi

Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

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