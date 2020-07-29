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Dünya

ABD ve Fransa, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim vermeyi sürdürüyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD ve Fransız askerleri, örgüte silahlı eğitim vermeye devam ediyor.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 29.07.2020
ABD ve Fransa, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim vermeyi sürdürüyor

Haseke

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, onlarca ABD ve Fransız askeri, bu ay içerisinde Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde 200 YPG/PKK'lı teröriste 3 kez eğitim verdi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ilk ikisi ay başında Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda yapılırken, sonuncusu ise 24 Temmuz'da Deyrizor'daki Ömer petrol sahasında gerçekleşti.

Toplam 9 gün süren eğitimlerde, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı.

Fransız askerlerinin öncülük ettiği topçu atışı eğitimlerinde ise yanmış veya kullanılmaz haldeki araçlar hedef alınarak vuruldu.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri, YPG/PKK'lı teröristlere sık sık topçu atışı eğitimi veriyor.

ABD ve Fransız askerlerinin Suriye'deki varlığı

Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ABD ordusu Suriye'nin kuzey hattından çekilerek Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.

Fransızlar ise halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut.

Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında hareket edebiliyor.

Fransa'nın, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor.

Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki tür birlikten oluşuyor.

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