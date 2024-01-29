Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,300.70
BTC/USDT
43,127.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’in 23. Haftasındaki Gaziantep FK karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlerle bir araya geldi. VTR DRON - ABD yönetimi ile Teksas hükümeti arasındaki sınır gerginliği devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla Teksas Ulusal Muhafızları Rio Grande Nehri üzerindeki devriye turlarına başladı.
logo
Dünya

ABD, Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

ABD kuvvetlerinin, 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını, aynı anda üsse dönen başka bir ABD İHA'sı nedeniyle oluşan "kafa karışıklığından" dolayı önleyemediği belirtildi.

Islam Doğru  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
ABD, Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

New York

Wall Street Journal gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD üssüne yapılan ölümcül İHA saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne yönelik Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmekte olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Düşman İHA'sının hedefine yaklaşırken aynı zamanda bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine dikkati çeken yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana kadar 3 ABD askerinin ölümüne ve 34’ünün de yaralanmasına yol açan saldırıyı İran'ın yönettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bilgisini de paylaştı.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, dün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin önünü her alanda biz açtık
Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Bulgaristan'a gitti
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Benzer haberler

ABD, Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

ABD, Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet