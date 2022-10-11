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Dünya

ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısında Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin yeni düzenleme

Kasım İleri   | 11.10.2022
ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısında Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin yeni düzenleme

Washington

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

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