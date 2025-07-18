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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın istediği 9,1 milyar dolarlık federal kesinti tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump tarafından talep edilen 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren yasa tasarısını kabul etti.

Sercan İrkin  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın istediği 9,1 milyar dolarlık federal kesinti tasarısını onayladı

İstanbul

 New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde büyük kesintiler içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde oylandı.

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Dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolarlık kesintiyi öngören toplam 9,1 milyar dolarlık federal kesinti paketi, 213 "hayır" oyuna karşı 216 "evet" oyuyla kabul edildi.

Demokratlar, bu adımın küresel düzeyde ABD'nin etkisini zayıflatacağını ve Çin'in bu boşluğu doldurabileceğini savundu.

Trump tarafından talep edilen tasarının meclisten geçmesine tepki gösteren Temsilciler Meclisi Azınlık lideri Hakeem Jeffries de "Kimse, Cumhuriyetçilerin savurgan harcamaları iyileştirmeye çalıştığı fikrine inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, bazı Cumhuriyetçiler de sürece dair kaygılarını dile getirerek, yönetimin hangi programların nasıl etkileneceğine dair yeterli bilgi sunmadığını ifade etti.

Tasarının, yasalaşması için Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Trump'ın paylaşımı

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Temsilciler Meclisinin federal kesinti paketini onayladığını duyurdu.

Paylaşımda, "Meclis, yılda milyarlarca doların boşa harcandığı Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu yayıncılığını da içeren 9 milyar dolarlık kesinti paketini onayladı. Cumhuriyetçiler bunu 40 yıl boyunca denedi ve başaramadılar." ifadelerine yer verildi.

9,1 milyar dolarlık federal kesinti paketi

Başkan Trump, mayıs ayında "taraflı" oldukları gerekçesiyle basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla söz konusu medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık ilk harcama kesintisi paketi, 12 Haziran'da Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı. Ancak özellikle Demokratlar arasında, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin dünyada ölümlere yol açacağı ve ABD'nin dünyadaki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle tasarı Senato kanadında tartışmalara neden olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçilerin de itirazı üzerine 300 milyon dolarlık değişiklik yapılan tasarı, dün Senatoda oylanarak kabul edilmişti.

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