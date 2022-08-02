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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Malezya'dan ayrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında bulunduğu Malezya'dan ayrıldı.

İdris Sülün   | 02.08.2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Malezya'dan ayrıldı

Kuala Lumpur

Pelosi ve heyetini taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait özel jetin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan ayrıldığı bildirildi.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile öğle yemeğinde buluşan ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'la kısa bir görüşme gerçekleştiren Pelosi ve beraberindeki heyet, başkent Kuala Lumpur'dan ayrıldı.

Hint-Pasifik ziyaretinin ikinci durağı Malezya'da temaslarda bulunan Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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