ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Yemen saldırısı grubundaki mesajlarının "gizli bilgiler" içerdiği iddiası
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle Yemen'e saldırı planlarının detaylarını görüştüğü mesajlaşma grubunda paylaştığı bilgilerin "yüksek derecede gizli" olduğu öne sürüldü.
Ankara
İsminin açıklanmasını istemeyen ve Yemen'e yönelik askeri operasyon planlarına aşina bir Pentagon yetkilisi, CNN'e verdiği demeçte, savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna ABD'li gazetecinin eklenmesi olayına değindi.
- Trump, bir gazetecinin Yemen savaş planları grubuna eklenmesinin saldırıları etkilemediğini belirtti
Yetkili, operasyon henüz başlamamış olması nedeniyle, Hegseth'in grupta paylaştığı bilgilerin o esnada "son derece gizli" olduğunu ileri sürdü.
Hegseth'in attığı mesajlarla ilgili, "Bunlar, operasyon güvenliğini sağlamak ve sahadaki askerleri korumak için gizli tutulan planlardır." ifadesini kullanan yetkili, normal şartlarda herhangi bir ordu mensubunun benzer bir duruma karışması halinde askeri mahkemede yargılanabileceğini belirtti.
Yetkili, ordu mensuplarının güvenliği için bu tür bilgi paylaşımlarının şifreli sistemler üzerinden yapıldığını vurguladı.
Konuya hakim başka kaynaklar da operasyonla ilgili paylaşılan belgelerin Pentagon'da "gizli" olarak işaretlendiğini ve Hegseth'in Signal grubunda aktardığı bilgilerde belirli silah sistemleri ve zamanlamalar gibi kritik detayların yer aldığını öne sürdü.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Signal grubuna yanlışlıkla eklenen The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in "hiçbir savaş veya saldırı planı" görmediğini savunarak, medyayı "aldatmacaları yaymakla" eleştirmişti.
Hegseth, "Atlantic, sözde 'savaş planları' yayımladı ve bu 'planlar' şunları içeriyor: İsim yok. Hedef yok. Konum yok. Birim yok. Rota yok. Kaynak yok. Yöntem yok. Ve gizli bilgi yok. Bunlar gerçekten berbat savaş planları." diye konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.