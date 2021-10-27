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Dünya

ABD Sağlık Bakanlığındaki 'bomba tehdidi' nedeniyle Washington polisi alarma geçti

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 27.10.2021
ABD Sağlık Bakanlığındaki 'bomba tehdidi' nedeniyle Washington polisi alarma geçti

Washington DC

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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