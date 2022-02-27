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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD: Rusya'nın nükleer adımı gereksiz ve gerginliği artırıcı

ABD yönetimi, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "gereksiz ve gerginliği artırıcı bir adım" olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 27.02.2022
ABD: Rusya'nın nükleer adımı gereksiz ve gerginliği artırıcı

Washington

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi, gazetecilere, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini değerlendirdi.

ABD'nin bu adımı yeni öğrendiğine ve önceden herhangi bir istihbaratı olmadığına değinen yetkili, "Bu adımın gereksiz ve gerginliği tırmandırıcı olduğuna inanıyoruz, çünkü Rusya hiçbir zaman Batı'nın ya da NATO'nun tehdidi altında olmadı." yorumunda bulundu.

Yetkili, ABD'nin elinde kendisini nükleer saldırılara karşı savunacak imkanların da olduğunu sözlerine ekledi.

Psaki: "Tüm bu adımlar, Putin'in uydurmalarının bir parçası"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABC televizyonunda katıldığı yayında, Rusya'nın son adımını değerlendirdi.

Rusya'nın hiçbir zaman NATO ya da Ukrayna tehdidi altında olmadığının altını çizen Psaki, "Tüm bu adımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uydurmalarının bir parçası ve biz buna karşı duracağız. Bizim kendimizi savunma kapasitemiz var ama Putin'in yaptıklarına da karşı çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Psaki, Rusya'ya Ukrayna saldırısının bedelini ödetmek için her adımı atacaklarını ve gerekirse enerji sektörünü de hedef alacaklarını sözlerine ekledi.

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