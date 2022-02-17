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Dünya

ABD, Rusya’nın Ukrayna ordusu ve NATO hakkında asılsız haberler yayacağını iddia ediyor

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya’nın Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için Ukrayna ordusunun Donbass bölgesinde “soykırım yaptığı” veya NATO’nun Ukrayna ile Rus sınırlarını ihlal ettiği iddialarını da içeren kampanya yürütebileceğini ileri sürdü.

Kasım İleri   | 17.02.2022
ABD, Rusya’nın Ukrayna ordusu ve NATO hakkında asılsız haberler yayacağını iddia ediyor

Washington

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için Ukrayna ordusunun Donbass bölgesinde “soykırım yaptığı” veya NATO’nun Ukrayna ordusu ile Rus sınırlarını ihlal ettiği iddialarını da içeren bir medya kampanyası yürütebileceğini ileri sürdü.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Rusya’nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerdeki askerlerini çektiğine dair iddialarını doğrulayamadıklarını söyledi.

Price, "Aslında, son haftalarda ve hatta son günlerde bunun tam tersini gördük, sınırda daha fazla Rus kuvveti var ve kaygı verici bir şekilde savaş mevzilerine doğru ilerliyorlar. Bu, derin bir endişe nedenidir." diye konuştu.

Rusya’nın medyaya birçok asılsız haber yaptırdığını iddia eden Price, bunlardan herhangi birinin işgal için bahane olarak kullanılabileceğini ve dünyanın bu tür haberlere hazır olması gerektiğini savundu.

Price, "Bunların arasında, Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki askeri faaliyetlerine, bizim veya NATO’nun hava, kara veya denizdeki askeri faaliyetlerine, hatta Ukrayna’nın veya NATO’nun Rus sınırlarını ihlal ettiğine ilişkin haberler olabilir." dedi.

Rus yönetiminin "Ukrayna ordusunun Donbass’ta soykırım yaptığına” ilişkin iddialarının kaygı verici olduğunu ifade eden Price şöyle devam etti:

“Bu tür iddiaların hiçbir temeli yok ancak Ruslar Ukrayna ordusu tarafından öldürülmüş sivillere ait olduğu iddia edilen isimsiz toplu mezarlara ilişkin haberleri piyasaya sürmekten, ABD ve Ukrayna’nın kimyasal veya biyolojik silahlar geliştirdiğine dair açıklamalar yapmaktan geri durmadı. Bunların aslı astarı yok ve tamamen asılsız haberler bunlar. Rusya işgale zemin hazırlamak için bu anlatıyı öne sürüyor.”

ABD istihbaratının Rus güçlerinin 16 Şubat’ta Ukrayna’ya gireceğine dair medyaya yaptığı sızıntılara yönelik sorulara yanıt veren Price, resmi olarak bu yönde bir açıklamaları olmadığını ve işgalin her an başlayabileceğini söylediklerini ve bunun halen geçerli bir değerlendirme olduğunu iddia etti.

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